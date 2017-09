L´expresident de Múrcia renuncia al seu escó i a la presidència del PP

L'expresident de Múrcia Pedro Antonio Sánchez abandonarà la política en renunciar al seu escó a l'Assemblea Regional i a la presidència del PP en una decisió «personal i molt meditada» que resol la crisi oberta amb la seva imputació judicial i situa a la direcció dels populars el seu successor al Govern, Fernando López Miras. Sánchez, que va governar l'automomia entre juny de 2015 i abril de 2017, està sent investigat per presumpta corrupció en els casos Púnica i Auditori que s'instrueixen al Tribunal Superior de Justícia.

Segons el seu lletrat defensor, Francisco Martínez Escribano, ambdós casos tornaran «als seus jutjats d'origen» en perdre la condició d'aforat i, en funció dels delictes que se li atribueixin i la petició de condemna, seran vistos per un Jutjat Penal o per l'Audiència Provincial.

La renúncia de Pedro Antonio Sánchez, que va ser triat en el 28 Congrés del PP de Múrcia del març passat per més del 93 per cent dels compromissaris, aclareix també els dubtes sobre la candidatura d'aquest partit per a les autonòmiques de 2019 i obre una nova etapa en l'organització territorial, que demà designarà oficialment López Miras com a president autonòmic dels populars.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, de la mateixa forma que va fer al mes d'abril després de la dimissió de Pedro Antonio Sánchez de la presidència autonòmica, viatjarà demà a la tarda a Múrcia per poder assistir a la designació del nou responsable dels populars, a qui ja ha ofert «tot el suport» de la direcció nacional del Partit Popular a través del seu compte de Twitter.