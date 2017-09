Les mares de fills assassinats per les seves parelles o exparelles seran víctimes de gènere

Tots els grups polítics van consensuar una proposta per incloure en el pacte d'Estat de Violència de Gènere que es consideri víctimes d'aquest tipus de maltractament les mares els fills hagin estat assassinats per les seves parelles o exparelles. El pacte de violència de gènere es vota avui al Ple del Congrés per a la seva aprovació definitiva i incorporarà aquesta mesura a través d'un vot conjunt de tots els grups. El Ple de la Cambra Baixa votarà les 213 mesures recollides en l'informe elaborat per la Subcomissió per impulsar el pacte d'Estat de Violència de Gènere, que va ser avalat per la Comissió d'Igualtat el 28 de juliol, amb els vots a favor de tots els partits, excepte Podem, que es va abstenir.

El debat incorporarà aquesta proposta consensuada, a iniciativa del PSOE, perquè es reformi la Llei Integral de Violència de Gènere i es reconegui com a «víctimes directes» aquestes mares, perquè tinguin accés a l'assistència, ajuda i protecció prevista en la legislació. A més de la votació de les mesures, amb una dotació econòmica de 1.000 milions en cinc anys, es debatran altres vots particulars d'alguns grups. El PSOE vol que es garanteixi el dret de reparació del dany quan l'Estat té responsabilitat per mala praxi.