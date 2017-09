El ministre alemany de Finances serà el proper president del Parlament

El ministre alemany de Finances, Wolfgang Schäuble, deixarà aquest lloc després de dues legislatures en el càrrec per assumir previsiblement la presidència del nou Bundestag. Schäuble, un pes pesat de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i també dels últims Executius de la cancellera Angela Merkel, serà proposat formalment per al càrrec pel cap del grup conservador, Volker Kauder, i el líder de la Unió Socialcristiana bavaresa (CSU ) al Bundestag, Alexander Dobrindt. Les dues formacions agermanades, que integren el mateix grup parlamentari, han pactat aquesta candidatura, que serà sotmesa a la ratificació dels seus diputats en la seva pròxima reunió, prevista per al 17 d'octubre. El propi Kauder va confirmar l'elecció de l'encara ministre de Finances i va expressar la seva satisfacció pel fet que aquest s'ha mostrat totalment disposat a acceptar el càrrec.