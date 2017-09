Deixen en llibertat un dels tres espanyols detinguts al Kurdistan iraquià

Les autoritats del Kurdistan iraquià van posar en llibertat un dels tres espanyols detinguts per formar part d'una milícia de jazidíes que combaten l'Estat Islàmic al nord de l'Iraq. El voluntari, que patia problemes de salut, va ser deportat des d'Erbil, la capital del Kurdistan iraquià, i a l'hora de tancar aquesta edició viatjava cap a Espanya, segons El Mundo.

Aquest home, anomenat Robin i de 53 anys, va ser arrestat el passat 27 d'agost quan tornava d'Espanya, on havia rebut atenció mèdica. «Els doctors li van desaconsellar viatjar a l'Iraq. Va patir una ferida al cap que li va produir un coàgul i havia perdut la visió a l'ull esquerre i l'oïda», va explicar un altre dels espanyols que actua com a voluntari a la YBS (Unitats de Resistència de Sinjar), un grup format majoritàriament per jazidíes vinculat a les Unitats de Defensa Popular, la milícia kurda siriana que Turquia considera la branca siriana del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK).

L'ambaixada espanyola a Bagdad continua negociant la posada en llibertat dels altres dos, que romanen detinguts a Erbil. Un altre dels arrestats, anomenat Doctor Delil, va ser capturat al costat de Robin a Zajo, una població kurda propera a la frontera amb Turquia, per la intel·ligència kurda. Tots dos són militars espanyols i es dirigien a Sinjar, una zona fronterera amb Síria i llar dels jazidíes, fidels d'una antiquíssima religió que barreja elements de creences mesopotàmiques amb les doctrines cristiana i musulmana a qui els gihadistes consideren «adoradors del diable».



Negociacions discretes

El tercer espanyol, el que porta més temps captiu i del qual no s'havia informat fins ara, també havia format part de la mateixa milícia i residia a Sinjar, però -segons el relat d'un company- «va ser expulsat per denúncies falses». Les autoritats espanyoles han mantingut fins ara la màxima discreció sobre el curs de les negociacions que han donat els seus primers fruits.