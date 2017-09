Un error informàtic provoca el caos a diversos aeroports de tot el món

Un error informàtic va provocar el caos a diversos aeroports de tot el món, des de Gatwick a Londres al Charles de Gaulle a París, passant pels aeroports de Washington, Singapur, Johannesburg, Melbourne i Zuric. El problema va ser localitzat en el programari Amadeus Altea, usat per desenes de companyies aèries a tot el món, segons The Telegraph. La caiguda dels sistemes informàtics va provocar grans cues i una sensació de caos en alguns dels principals aeroports europeus.

L'aeroport londinenc de Gatwick va romandre col·lapsat durant gran part del matí, amb llargues cues als taulells i muntanyes d'equipatges a l'espera de ser facturats. El problema va afectar sobretot els passatgers de British Airways. Poc després de les onze del matí, un portaveu de l'aeroport va informar que el problema tècnic havia estat «temporal» i s'havia solucionat en quatre hores, tot afegint que la caiguda informàtica s'havia produït en el sistema Altea utilitzat no només a Gatwick, sinó a desenes d'aeroports a tot el món.

Paral·lelament, el major aeroport londinenc, Heathrow, va informar que tres de les aerolínies que operen van experimentar problemes en la facturació. «Els passatgers podien fer el check-in per al seu vol, encara que el procés tardava una mica més del que és habitual. Hem treballat estretament amb les aerolínies per ajudar-les a resoldre el problema el més aviat possible», establia un comunicat.

Per la seva banda, Aena va confirmar que les instal·lacions dels aeroports espanyols no van registrar problemes. El programari Amadeus Altea és usat per 125 línies aèries, tant en els aeroports com a la web, de manera que els passatgers que van intentar facturar online també van tenir problemes. Un portaveu d'Amadeus va confirmar un problema amb la xarxa «que havia causat nombroses alteracions en alguns dels nostres sistemes».