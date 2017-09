Holanda investiga per primer cop un metge per una eutanàsia dubtosa

Holanda va obrir, per primera vegada des de la legalització de l'eutanàsia el 2002, una investigació criminal a un facultatiu sospitós de dur a terme un procés de suïcidi assistit il·legal i no consentit a una dona gran amb problemes mentals. Un doctor va practicar l'eutanàsia a una dona de 74 anys amb problemes psicològics el 2016, sobre una base «confusa i contradictòria», segons el Comitè Regional de Proves d'Eutanàsia. En l'informe, explica que la pacient va prendre primer, sense saber-ho, un cafè en el qual el professional havia introduït una pastilla per adormir-la. Quan aquest va començar a administrar-li la injecció letal, la pacient va despertar i «va mostrar físicament» el seu rebuig al suïcidi assistit. La clínica argumenta que la dona «no era ja competent» i que anys abans va signar una declaració en què autoritzava que se li practiqués l'eutanàsia.