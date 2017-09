Un home assassina la seva dona a punyalades i es treu la vida a Sestao

Un home de 33 anys, veí de Sestao, va matar a punyalades la seva dona, de 32 anys, a la localitat biscaïna i després es va treure la vida llançant-se al buit des de l'habitatge. L'Ertzaintza estudia com a principal hipòtesi que l'home va assassinar la seva dona, que presentava ferides per arma blanca, a l'habitatge i després es va llançar per la finestra. Al departament de Seguretat no li consten denúncies prèvies de la parella per violència masclista. L'Ajuntament de Sestao va convocar per a avui una concentració de repulsa al migdia. L'Ertzaintza va rebre diverses trucades de l'home des de l'interior del domicili i altres d'un familiar i després de traslladar-se al lloc i accedir a l'habitatge, va trobar la dona morta en un sofà. L'home ja s'havia llançat al buit. El succés va causar una gran consternació entre els veïns de l'immoble, els quals van qualificar el dia de «molt dur».