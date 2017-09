Hongria inicia una campanya contra un suposat pla per emplenar la UE de refugiats

El Govern hongarès va presentar una campanya per demanar l'opinió dels ciutadans sobre un suposat pla del milionari nord-americà George Soros per portar a la Unió Europea (UE) milions de refugiats des d'Àfrica i Àsia. El ministre de Governació, János Lázár, va explicar que a partir de l'1 d'octubre s'enviarà a vuit milions d'hongaresos un formulari amb set afirmacions, com que Soros, d'origen hongarès, té un pla per portar anualment un milió de refugiats a Europa. «George Soros vol convèncer Brussel·les que reubiqui a la Unió Europea, i per tant també a Hongria, un milió d'immigrants d'Àfrica i el Próxim Orient cada any», planteja el Govern, abans de preguntar al ciutadà si està d'acord amb aquest «pla».

També es vol preguntar l'opinió dels hongaresos sobre si estan d'acord amb suposats plans per eliminar les tanques amb les que Hongria impedeix l'entrada d'immigrants, establir quotes obligatòries per a distribuir tots aquests refugiats i castigar els socis de la Unió Europea que no acceptin la msura. Diversos analistes van assenyalar que aquesta consulta forma part de la campanya electoral de cara als comicis que se celebraran al segon trimestre de l'any 2018.