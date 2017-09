El líder de l'EI reapareix en una gravació després d'haver estat donat per mort

El líder del grup terrorista Estat Islàmic (EI), Abu Bakr al-Bagdadi, va reaparèixer amb un missatge de veu de 47 minuts difós a través de fòrums gihadistes a internet, després que se'l donés per mort en diverses ocasions a l'Iraq i a Síria. El líder va assegurar en el missatge que «qualsevol crisi o patiment és un regal de Déu», en referència a les derrotes patides recentment per l'EI tant a Síria com a l'Iraq, inclosa la pèrdua del seu feu iraquià, Mossul, el juliol passat. «Només després de tallar els caps i vessar la sang, vam entregar Mossul, per sobre dels seus cranis i trossos dels seus cossos, després de gairebé un any de lluita exemplar», va destacar Al-Bagdadi.

Així mateix, va animar en diverses ocasions els «soldats del califat» a que «encenguin el foc de la guerra contra els seus enemics» de les forces governamentals sirianes avalades pels «apòstates» de l'Iran i Rússia, i dels «ateus kurds», en referència a les Forces de Síria Democràtica, que lluiten contra l'EI al seu bastió sirià, Al Raqa.

Al-Bagdadi va assegurar que «els soldats del Llevant són un exemple per als seus germans al Sinaí», a Egipte, i altres zones que l'EI considera que formen part del seu «califat», una bona part del qual li ha estat arrabassada des de la seva proclamació el 2014.

Tot i que l'enregistrament no porta data, Al-Bagdadi tracta temes d'actualitat com la crisi entre els EUA i Corea del Nord i les tensions al voltant de la celebració del referèndum d'independència del Kurdistan iraquià.