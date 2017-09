El Regne Unit i la UE avancen en les negociacions per al Brexit

El Regne Unit i la Unió Europea (UE) van tancar la quarta ronda de negociacions per a la sortida del país del club comunitari amb una «nova dinàmica» després del discurs a Florència de la primera ministra britànica, Theresa May, en què va assegurar que Londres complirà els seus compromisos. Tant el secretari d'Estat britànic per al Brexit, David Davis, com el negociador en cap de la UE, Michel Barnier, van coincidir en una roda de premsa al final de la setmana de treballs que s'ha produït un canvi de dinàmica en un procés que fins ara no havia aconseguit fites clares.

«Hi ha hagut progressos considerables», va explicar Davis, mentre Barnier va assenyalar que el discurs que va oferir May sobre el Brexit el dia 22 a Itàlia ha permès «desbloquejar la situació», encara que va advertir que «encara estem lluny d'un acord».

En aquesta declaració, May va demanar per primera vegada un període de transició de dos anys per al seu país en el mercat interior europeu, quan al març de 2019 es converteixi en un Estat tercer, quelcom que vol començar a tractar com més aviat millor, tot i que la UE ha deixat clar que per a això s'hauran d'haver assolit «progressos suficients» en els temes que configuren la primera etapa de les negociacions.

Davis va insistir, de la mateixa manera que May, que el seu país «complirà els compromisos» adquirits durant la seva pertinença a la Unió, tot i que encara no poden «especificar exactament» quins són.

Barnier va demanar que «el contribuent europeu no assumeixi les conseqüències de les decisions preses pels ciutadans britànics». Va reconèixer que aquesta setmana s'han tractat «aspectes tècnics», que les converses van ser «útils», i que a falta que el Regne Unit concreti els «compromisos» sí que va deixar clar que estarien limitats a 2019 i 2020, dos anys més tard de la data de sortida.

També hi va haver avenços pel que fa als drets dels ciutadans amb acords en aspectes de la coordinació de la seguretat social, va dir Davis, que va defensar en alguns casos «anar més enllà dels estrictes requisits de l'actual llei de la UE per protegir els ciutadans». En concret, va oferir garanties per al retorn dels europeus establerts al Regne Unit, a canvi del dret de moviment dels britànics a la Unió.

Davis va insistir que, quan es converteixi en un Estat tercer, «no seria just» que el Tribunal de Justícia de la UE tingués un paper al Regne Unit, tot i que es va comprometre a incorporar a la llei britànica l'acord de retirada «amb efecte immediat».

Per a Barnier, això és «molt important» perquè els europeus puguin invocar els seus drets definits en la llei de la retirada davant els tribunals britànics. En canvi, va destacar que la màxima cort comunitària ha de mantenir un «paper substancial» per garantir els drets dels europeus al Regne Unit. Pel que fa a Irlanda, Davis va indicar que aquesta setmana han començat a redactar principis comuns per preservar l'àrea de lliure circulació entre aquest país i la província britànica d'Irlanda del Nord.