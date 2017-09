Terror al metro de Madrid per un tret d´una pistola de fogueig

La policia ha detingut dos joves, un d'ells menor d'edat, per disparar durant una baralla una pistola de fogueig en un vagó de metro de Madrid sense causar ferits, tot i que el succés va obligar a desallotjar el tren i a interrompre el servei en dues línies. Dos joves van començar a barallar-se violentament cap a les dues de la tarda i un va treure un ganivet i l'altre una pistola, que després es va saber que era de fogueig, arribant a fer una detonació (un soroll com el d'un tret però sense bala, i que com a molt pot causar cremades si es fa molt de prop).

Els passatgers es van espantar i alguns es van llançar a terra, segons van publicar diverses persones a les xarxes socials, i un d'ells va activar el fre d'emergència, fent que el tren s'aturés a aproximadament 150 metres d'una estació. Alguns passatgers van obrir les portes activant l'obertura d'emergència i van baixar a la vies per caminar cap a l'estació, mentre el conductor del comboi i altres treballadors de Metro i vigilants van acudir i els van acompanyar perquè ho fessin ordenadament i sense incidents. També va acudir immediatament la policia, ja que al lloc de comandament de Metro sempre hi ha un agent, que va entrar al vagó i va arrestar els dos joves de la baralla, que seguien intentant agredir-se.

No es va registrar cap ferit, segons va destacar la Delegació del Govern i Emergències Madrid. Només va ser atès pel Samur, per una crisi d'ansietat, el conductor del tren. L'estació va haver de ser desallotjada i es va precintar la sortida de la boca de metro del Carmen.