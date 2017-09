Trump permet que vaixells estrangers portin subministraments a Puerto Rico

El president dels Estats Units, Donald Trump, va cedir davant la pressió dels legisladors i va permetre que vaixells estrangers portin subministraments a Puerto Rico per permetre el seu proveïment després del pas del devastador huracà Maria. Després de rebre nombroses crítiques per la seva lenta resposta a l'huracà a Puerto Rico, Trump va decidir cancel·lar temporalment l'aplicació d'una llei coneguda com a Jones Act, que determina que només els vaixells nord-americans amb tripulació dels EUA poden transportar productes entre els ports marítims del país.

La decisió de Trump entrarà en vigor de manera immediata, s'aplicarà durant deu dies i permetrà que tots els vaixells, sense importar la seva bandera, proveeixin Puerto Rico amb qualsevol producte, inclosos combustible, aigua i aliments, va detallar el Departament de Seguretat Nacional.

Els 3,4 milions de persones que viuen a Puerto Rico, estat lliure associat dels EUA, ja han començat a patir l'escassetat d'aigua, aliments i combustible a causa de Maria, l'huracà més fort que ha colpejat l'illa en 90 anys, ha causat setze morts i ha destrossat les infraestructures elèctriques.

Trump va admetre a la xarxa social Twitter les pèssimes condicions a l'illa i va assegurar que alguns subministraments ja estan arribant. «La xarxa d'energia elèctrica a Puerto Rico està totalment arruïnada. Un gran nombre de generadors estan ara a l'illa. El menjar i l'aigua són allà», va assegurar el mandatari, qui té previst viatjar-hi dimarts que ve per avaluar sobre el terreny els danys.

En els darrers dies, diversos legisladors demòcrates i republicans han exercit pressió perquè el Govern interrompés la Jones Act amb l'objectiu d'ajudar Puerto Rico. Per exemple, el senador republicà John McCain, defensor del lliure comerç, va arribar a escriure una carta per demanar que s'interrompés la llei, perquè considera «inacceptable» que el poble de Puerto Rico hagi de pagar el doble per menjar i aigua neta.