Documenten a Las Palmas la primera mort a Espanya per burundanga

L'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses acaba de documentar a Canàries el primer cas a Espanya de mort per escopolamina, la popular burundanga, la droga que suposadament fan servir alguns delinqüents per aconseguir la submissió total de la persona a la qual s'administra. Cinc funcionaris adscrits a aquest organisme publiquen en l'últim número de la revista de l'Associació Espanyola de Toxicologia les circumstàncies en què va morir al febrer d'aquest any un empresari belga al qual van drogar en un local nocturn de Playa del Inglés.