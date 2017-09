Imputen l'alcalde d'Alacant pel fraccionament de contractes en una regidoria

Un jutjat d'instrucció d'Alacant ha citat a declarar en qualitat d'investigat l'alcalde de la ciutat, el socialista Gabriel Echávarri, pel fraccionament de contractes de la regidoria de Comerç, una situació que ha originat que l'oposició li demani que abandoni el càrrec. Echávarri, que fins fa uns mesos havia ostentat entre les seves atribucions l'àrea de Comerç, va obtenir l'alcaldia amb el suport de Ganar (EU-IU, Podem i independents) i Compromís, i amb el PP i Ciutadans (Cs) a l'oposició. A més de l'alcalde, el jutjat d'instrucció número 9 de la ciutat ha citat com a investigats dos dels seus assessors, Eduardo Díez i Pedro de Gea, i com a testimonis el portaveu municipal i de Compromís, Natxo Bellido, l'interventor municipal i un tècnic que era a la regidoria de Comerç, Diego Agulló.

La magistrada titular del jutjat ha adoptat aquesta decisió després de prendre declaració per a la ratificació de la denúncia pel fraccionament de 25 contractes als portaveus municipals del PP, Luis Barcala, i de Ciutadans, Yaneth Giraldo. Els 25 contractes sotmesos a investigació van ser adjudicats per un import total proper als 190.000 euros a finals de l'any passat amb motiu de la campanya nadalenca per la Regidoria de Comerç.