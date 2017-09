Investiguen una parella a Castelló en donar positiu els seus fills per cocaïna

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Vila-real investiga una parella pels suposats delictes d'abandonament de família i contra la salut pública després d'haver estat detinguts el passat mes d'agost perquè els seus dos fills menors van donar positiu en consum de cocaïna. Els fets es van produir el 28 de desembre de 2016, quan una mare i el seu fill lactant van acudir a l'hospital per ser atesos després de patir una caiguda per una escala. L'endemà, aquest menor i l'altre fill de la dona, després d'haver donat positiu en consum de cocaïna, van ser declarats en situació de desemparament per la via d'urgència i van passar a la tutela de la Generalitat, essent internats en un centre de protecció de menors.

L'assumpte va arribar al jutjat el 8 de febrer de 2017, que va obrir la causa després d'haver derivat el cas directament l'hospital, i des de llavors ha practicat diligències dirigides a aclarir els fets. Al març els menors van ser examinats pel forense i sotmesos a una anàlisi de tòxics, i l'informe va arribar al mes següent al jutjat, que el va traslladar al fiscal.

A finals del mes de juliol, el fiscal va sol·licitar que es practiquessin diverses diligències dirigides a esbrinar, entre altres coses, qui eren les persones que s'encarreguen de la cura dels menors El 4 d'agost, el jutjat va dictar una providència i va sol·licitar a la policia judicial que elaborés un atestat sobre la situació en què estaven els menors i perquè s'esbrinés la identitat de les persones responsables de la seva cura i benestar.