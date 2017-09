Londres insta a una nova associació amb la UE en matèria de seguretat

La primera ministra britànica, Theresa May, va advocar per una nova associació en matèria de seguretat entre el Regne Unit i la Unió Europea després del Brexit per afrontar reptes com la ciberdelinqüència. May va dir a la seva arribada a la cimera informal de líders de la Unió que el Regne Unit vol compartir la seva experiència en ciberseguretat amb els seus socis europeus.

«El Regne Unit es comprometrà a treballar amb els seus socis europeus per utilitzar el seu lideratge i experiència per desenvolupar i millorar la ciberseguretat col·lectiva a Europa», va assenyalar, tot afegint que aquesta associació «profunda i especial» no només interessa als britànics sinó també a la UE.

La primera ministra britànica va dir, d'altra banda, que valora el «bon progrés» que s'ha registrat en les últimes converses sobre el Brexit en relació amb els drets dels ciutadans. «Valorem la contribució dels ciutadans europeus al Regne Unit i també volem que els britànics que visquin a la UE tinguin els seus drets garantits», va assenyalar.

Paral·lelament, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va afirmar que seria «un miracle» aconseguir progressos suficients en les negociacions d'aquí a octubre, el que permetria avançar cap a una nova etapa.

Per altra banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va admetre que la UE s'està quedant enrere en les noves tecnologies i va instar a una major cooperació en aquest àmbit i a assolir un mercat comú digital per no dependre de tercers països. «En moltes àrees de la digitalització no som els primers del món», va reconèixer la cancellera alemanya, que va dir que al bloc li queda «molt per fer» en aquest àmbit, tot i que ara hi ha «molt bona disposició» per avançar, a més d'una situació econòmica «relativament bona». «Ha estat un dia inspirador que deixa clar que estem encara lluny de ser líders mundials», va resumir.