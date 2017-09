Milers de pistes sobre l´enverinador de productes a supermercats alemanys

La policia i la fiscalia de Constanza (sud d'Alemanya) han rebut mil trucades i 200 correus electrònics amb possibles pistes sobre el desconegut que ha col·locat productes enverinats a prestatgeries de supermercats i ha exigit diversos milions d'euros a canvi de no repetir la seva acció. Aquesta ha estat la resposta ciutadana després que dijous la policia i la fiscalia fessin públic el xantatge davant la seva «extraordinària rellevància» i demanessin la col·laboració dels alemanys.

La policia ha reconegut que de moment no té cap pista sòlida sobre la identitat de l'autor o autors del xantatge. Les forces de seguretat consideren real el risc de l'amenaça perquè al correu electrònic en què va anunciar el seu xantatge, rebut el 16 d'octubre per la policia i les cadenes amenaçades, s'advertia que ja havia col·locat pots de menjar de nadons enverinats i es donaven indicacions concretes sobre quants i on.

La policia, que va confiscar els productes esmentats a diverses botigues de la ciutat de Friedrichshafen (sud-oest) i els va retirar sense fer pública llavors l'amenaça, va difondre imatges del principal sospitós, captades per les càmeres de seguretat d'un supermercat. Es tracta d'un home d'uns 50 anys, de mitja alçada, complexió prima, que en les imatges porta ulleres i una gorra.

Les autoritats, que situen darrere de l'amenaça una o diverses persones «sense escrúpols», van demanar que no s'estengui el «pànic ni la histèria», però sí que es posi atenció a l'hora de comprar.