Un nadó fereix accidentalment dos nens de tres anys a trets als Estats Units

La Policia dels Estats Units va informar que un nadó va disparar i va ferir accidentalment dos altres nens, tots dos de tres anys, en un habitatge de la localitat de Detroit, a l'estat de Michigan. El cap de les forces de seguretat de Dearborn, Ronald Haddad, va assenyalar que la investigació preliminar assenyala que l'incident va tenir lloc quan els menors es trobaven sota la cura de la mainadera Samantha Eubanks, a la casa d'aquesta. La ciudadora ja ha estat interrogada. «No especularé sobre el que va passar, però, evidentment, hi havia armes a les proximitats del lloc on hi havia els nens i això és totalment inacceptable», va explicar Haddad.

Els dos ferits es troben en estat greu però estable a un hospital de la zona. Un d'ells va resultar ferit de bala a l'espatlla, mentre que l'altre està en estat greu però estable, tot i que la policia no ha revelat la naturalesa de les seves ferides. En el moment en què es va produir el tret hi havia més nens a l'habitatge, que van ser posteriorment traslladats a una comissaria. La policia va informar que els investigadors es reuniran amb la Fiscalia per determinar si es presentaran càrrecs o no. Ashley Escobedo, germana de la mainadera, va assegurar que Samantha «està molt impactada».