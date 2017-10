El Govern central demana a la Generalitat que cessi la farsa irrealitzable de l'1-O

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat a la Generalitat i els partits que la componen que cessin ja en la seva "irresponsabilitat" i aturin la "farsa" de referèndum, que "mai no va ser legal" i que avui s'ha demostrat que és "clarament irrealitzable".

En roda de premsa al Palau de la Moncloa, Sáenz de Santamaría ha dit que "continuar amb aquesta farsa no té cap sentit i no porta enlloc". "Haurien posar-li fi de manera immediata. Està en la seva mà continuar amb aquesta situació, que a res de bo condueix", ha afegit.

"No hi ha hagut referèndum ni aparença de tal", ha posat èmfasi la vicepresidenta, en l'opinió de la qual "mai ha tingut sentit transcórrer per aquesta sendera d'irracionalitat i no té sentit continuar".

Ha considerat a més que els únics responsables de la situació actual són el president català, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tots aquells que han promogut el referèndum il·legal.

Segons el seu criteri, s'han comportat amb una "absoluta irresponsabilitat" i han pretès que la llei quedés invalidada a Catalunya i, amb això, la pròpia democràcia.

"Al senyor Puigdemont senzillament la democràcia li ve enorme, mai l'ha entès", ha subratllat la també ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, que l'ha acusat d'imposar les seves "ambicions personals i polítiques" com "l'única llei de Catalunya".

En aquest sentit, ha fet una crida exprés a Puigdemont i els seus socis perquè assumeixin que el referèndum és "clarament irrealitzable".

Sáenz de Santamaría ha defensat també la feina de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que han actuat "amb professionalitat, de manera proporcional i proporcionada", ja que l'objecte de les seves accions no han estat les persones sinó el material i protegir els drets de tots.

"Han complert amb la seva obligació democràtica", ha afegit, convençuda que les forces i cossos de seguretat estaven per complir les instruccions judicials.