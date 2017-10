Catalá: «Vaig veure més assetjament a policies que violència de policies»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha alabat avui el comportament de les forces i cossos de seguretat durant la jornada de l'1 d'octubre a Catalunya, que ha qualificat d'"exemplar", i ha advertit que el Govern està disposat a utilitzar l'article 155 de la Constitució.

"Per molt que algú hagi intentat posar el focus en el contrari, jo miro com es comporten davant desordres públics les policies d'Estats els mitjans de comunicació de les quals s'alarmen ara, i crec que hi va haver respecte als ciutadans, mesura, proporcionalitat i que no es va usar la força excepte en casos extrems", ha dit el ministre a Los desayunos de TVE.

Sobre per què, encara que van arribar a carregar en ocasions, l'Estat no va poder evitar que es mantinguessin oberts molts col·legis electorals, ha dit a Onda Cero que "les forces de seguretat van haver de mesurar l'ús de la força per intervenir. Va ser un equilibri difícil", però ha afegit que "ahir a Catalunya no hi va haver un referèndum, sinó alguns punts de votació a certs llocs".

"La teoria és que s'hauria de d'haver impedit una votació il·legal, però amb les circumstàncies vam haver d'actuar amb prudència i amb un ús limitat de la força", ha dit també a Onda Cero, abans d'afegir: "l'objectiu era que no es realitzés el referèndum i això s'ha aconseguit".

El ministre ha respost a la pregunta de si hi va haver passivitat per part dels Mossos d'Esquadra i, així, a Los desayunos de TVE, ha afirmat que deixa "en mans dels jutges i fiscals l'apreciació de si hi va haver delictes, per exemple per la inactivitat dels Mossos, com s'ha denunciat. Perquè els Mossos, com a policia judicial, tenien un mandat, i caldrà comprovar què ha passat. Però això en un Estat de dret correspon als jutges".

"El 155 està aquí, farem servir tota la força de la Llei. La nostra obligació és resoldre problemes i ho farem encara que ens pugui doldre usar determinades mesures. Però si algú vol declarar la independència, doncs caldrà dir-li que no pot", ha dit Catalá en referència si el Govern té intenció de suspendre competències autonòmiques usant aquest article de la Constitució per al cas que la Generalitat declari la secessió.