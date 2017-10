La CE: " La violència mai pot ser una eina política"

La Comissió Europea (CE) ha reiterat avui el seu suport al "ordre constitucional" a Espanya i la seva confiança en el president del Govern, Mariano Rajoy, i ha assenyalat que són "temps per a la unitat i l'estabilitat ".

"La Comissió creu que són temps per unitat i estabilitat, no divisió i fragmentació. Fem una crida a tots els actors rellevants que passin de la confrontació al diàleg. La violència mai pot ser un instrument en política", ha declarat el portaveu cap de la CE, Margaritis Schinas, en la roda de premsa diària de la institució.

El portaveu ha afegit que "sota la Constitució espanyola, el vot d'ahir a Catalunya no era legal. Per a la CE, com ha reiterat el president (Jean-Claude) Juncker, repetidament, aquest és un assumpte intern d'Espanya que ha de ser manejat en línia amb l'ordre constitucional d'Espanya ".

"Reiterem la posició legal que sosté aquesta Comissió, també per les seves predecessores: si s'organitzés un referèndum en línia amb la Constitució, el territori sortint quedaria fora de la Unió Europea", ha afegit.

El portaveu cap de l'Executiu comunitari va fer una crida "a tots els actors rellevants perquè es moguin amb promptitud de la confrontació al diàleg. La violència mai pot ser una eina en política".

"Confiem en el lideratge del president del Govern, Mariano Rajoy, per gestionar aquest difícil procés des del respecte absolut a la Constitució espanyola i dels drets fonamentals dels ciutadans", ha prosseguit.

La Comissió Europea va indicar que "els gabinets de Rajoy i Juncker van estar en contacte durant el cap de setmana" i "una conferència telefònica està programada aquesta tarda" entre el president de la Comissió Europea i el president del Govern espanyol.

El portaveu no va comentar les declaracions del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, demanant la implicació de la Unió Europea a la situació.