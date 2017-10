Moren dues dones a Marsella en un atac que se sospita que és terrorista

Viatgers passen per davant dels cossos de seguretat a l´estació de Saint-Charles.

Un home va matar ahir amb un ganivet dues persones a l'estació de Gare de Marseille Saint Charles, a Marsella (sud-est de França), abans de ser abatut per militars del dispositiu antiterrorista Sentinelle, segons va informar la Prefectura de Policia. Les víctimes són dues dones, una de les quals va ser degollada i l'altra apunyalada per un agressor d'entre 25 i 30 anys d'origen magribí.

Després de l'incident les forces de seguretat van acordonar la zona i el ministre francès de l'Interior, Gérard Collomb, va afirmar que es va obrir «una investigació per saber la identitat de l'individu. Aquest acte pot ser de naturalesa terrorista». A més, Collomb va afegir que «el que ha estranyat, pel que hem vist en les imatges de vídeo, és que la persona ataca una primera persona i després torna a la mateixa zona i mata una segona».

La Policia Nacional va explicar a través de Twitter, que la situació era «estable», després d'haver «neutralitzat» a l'autor de l'atac, i va afegir que el trànsit ferroviari es va haver d'interrompre i va instar els ciutadans a «evitar la zona», atès que hi havia una «operació policial en curs», i va demanar que no es contribuís a difondre notícies falses.

Segons testimonis difosos per l'emissora pública France Bleu Provence, l'agressor va cridar «Allahu akbar» («Al·là és el més gran») en perpetrar l'atac. Diversos vehicles de socors es van desplaçar a l'estació, situada en ple centre de Marsella, i un helicòpter sobrevolava el lloc.

A més, la Fiscalia antiterrorista francesa es va fer càrrec de la investigació. Segons van confirmar fonts judicials s'investigaran els indicis «d'assassinat amb objectiu terrorista» i «temptativa d'assassinat» contra les forces de l'ordre. La Fiscalia va indicar que va encomanar la investigació a la policia judicial (DCPJ) i la Direcció General de Seguretat Interior (serveis secrets francesos, DGSI). També, el portaveu del Govern francès, Christophe Castaner, va assegurar que la mobilització de l'Estat era «total» per ajudar els marsellesos.

L'atac d'avui es produeix quan el Parlament francès debat incorporar a la legislació ordinària diverses mesures excepcionals que ara estan contemplades en l'estat d'emergència, com el tancament dels centres religiosos en què facin apologia de la violència i la facilitació de registres administratius a sospitosos de terrorisme.



Macron i l'oposició

En un missatge a Twitter, el president de França, Emmanuel Macron, es va mostrar «profundament indignat per aquest acte bàrbar» i va enviar un missatge de suport tant a les famílies de les víctimes com als cossos de seguretat.

Des de l'oposició, la líder de l'ultradretà Front Nacional (FN), Marine Le Pen, va criticar «la impotència política» del Govern de Macron contra el terrorisme i va demanar que atacs com els jihadistes es tractin «com un acte de guerra» i no com un «acte de delinqüència».

El cap de files de l'esquerra radical, Jean-Luc Mélenchon, es va mostrar afligit per «les indefenses víctimes» d'aquesta acció.