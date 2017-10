La policia canadenca investiga dos atropellaments premeditats com a possibles «actes de terrorisme»

La policia canadenca investiga com a «actes de terrorisme» dos successos que es van produir a la ciutat d'Edmonton (capital de l'Estat d'Alberta, a l'oest del país) i que han provocat ferides almenys a cinc persones. En la furgoneta que es va utilitzar al primer atac, els agents de seguretat hi van trobar una bandera d'Estat Islàmic.

El primer va ser un atac perpetrat dissabte a la nit contra un policia per una persona en una furgoneta, on s'hi va trobar posteriorment una bandera de l'Estat Islàmic. Segons va informar la policia de Edmonton, l'incident es va produir a les 20.15 de la nit hora local (04.15 GMT), quan un agent que controlava el trànsit en un partit de futbol va ser envestit per un cotxe a gran velocitat. El conductor va baixar després del vehicle i va atacar al policia amb un arma blanca, abans de donar-se a la fuga caminant. El policia agredit no es troba en estat crític, ja que no presenta ferides que posin en perill la seva vida. Segons la policia, dins de la furgoneta es va trobar una bandera del grup terrorista d'Estat Islàmic.

A més a més, la policia d'Edmonton també investiga com a acte terrorista l'atropellament de quatre persones per una furgoneta que la policia va parar en un control, en un incident que es va produir poc abans de la mitjanit (08.00 GMT). «La camioneta va sortir del lloc ràpidament i va ser perseguida per alguns barris de la ciutat», va explicar el cos de seguretat. Segons la policia, la furgoneta «va intentar deliberadament atropellar als vianants» i en va ferir a quatre, dels quals no se'n coneix encara l'estat. El conductor va ser detingut al cap d'una estona, després d'haver-se donat a la fuga i haver estat perseguit per uns 20 cotxes de patrulla.

El cap de policia, Rod Knecht, també va explicar ahir que l'individu de 30 anys va actuar en solitari, ja que la investigació ha apuntat motius terroristes. Malgrat els nombrosos ferits, les autoritats encara no han anunciat l'estat dels vianants que van ser atropellats i es calcula que en les pròximes hores donaran més informacions sobre l'incident.



Un «exemple d'odi»

El primer ministre de Canadà, Justin Trudeau, va condemnar ahir els dos atemptats, que va qualificar com a «dos exemples d'odi dels quals s'ha de vigilar molt».

En un comunicat que va fer públic, Trudeau va afirmar que «els primers informes indiquen que aquest és un altre exemple d'odi contra els que hem de vigilar». A més, en el seu comunicat també va voler remarcar que no podien permetre que la violència extremista arrelés a les seves comunitats: «Sabem que la fortalesa del Canadà prové de la nostra diversitat i no serem espantats per aquells que ens volen dividir i promoure la por».