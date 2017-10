Seül confirma que manté vies de comunicació amb Corea del Nord

El Govern sud-coreà va confirmar ahir que manté vies obertes de comunicació amb Corea del Nord i en coordinació amb Estats Units, malgrat el punt àlgid de tensió a la regió després de l'encreuament d'amenaces entre Washington i Pyongyang. L'oficina presidencial de Seül va afirmar que «parla directament amb el Nord a través dels seus propis canals», mentre que Washington «compta amb dues o tres vies de comunicació obertes amb Pyongyang», segons les declaracions d'un portaveu recollides per l'agència Yonhap.

El Govern sud-coreà «recalca la seva disposició de perseguir el diàleg en múltiples formats, incloent els bilaterals Corea del Nord-EUA, Seül-Pyongyang o multilaterals», va assenyalar el portaveu. La mateixa font va explicar que Estats Units i Corea del Sud «defensen el principi d'aplicar sancions i pressió màxima» per canviar l'actitud de Corea del Nord i conduir a l'hermètic país a la taula de negociacions perquè renunciï als seus programes nuclear i de míssils. No obstant això, el règim de Kim Jong-un no ha ofert ara com ara cap gest que mostri la seva disposició al diàleg, va afegir el portaveu.

Corea del Sud va confirmar així l'anunciat fet públic durant el vespre d'aquest dissabte per part del secretari d'Estat d'EUA, Rex Tillerson, que va dir que Washington mantenia contactes exploratoris amb Corea del Nord per determinar la seva disposició al diàleg.

Tillerson va comunicar per sorpresa que EUA té «línies de comunicació» obertes amb el règim que lidera Kim Jong-un i que Washington «està sondejant» la voluntat del règim nord-coreà per entaular un diàleg, durant la seva visita a Pequín per reunir-se amb el president xinès, Xi Jinping, i altres líders del país. Davant d'aquest anunciat, ahir Trump va respondre a través del seu compte de Twitter que «Li he dit al nostre meravellós secretari d'Estat, Rex Tillerson, que perd el temps tractant de negociar amb el 'Petit Home Coet'», en referència al malnom amb el qual va batejar el líder nord-coreà, Kim Jong-un.



Alemanya elogia l'acostament

El ministre alemany d'Afers exteriors, Sigmar Gabriel, va elogiar el «gran i valent pas»d'Estats Units en establir contactes amb Corea del Nord per estudiar la possibilitat de diàleg i va demanar la mateixa oferta per al cas d'Iran.»Que Estats Units revoqués l'acord nuclear amb Iran minaria la credibilitat de l'oferta a Corea del Nord», va advertir el cap de la diplomàcia alemanya en un comunicat.

Per a Gabriel, l'anunci de diàleg per part de Washington suposa un avanç en l'adreça correcta i «Corea del Nord faria bé a prendre de debò aquesta oferta». Alemanya advoca des de fa setmanes per establir vies de comunicació amb Corea del Nord per buscar una solució diplomàtica a la crisi, després dels últims assajos amb míssils del règim de Pyongyang i les amenaces del president d'EUA, Donald Trump, al mateix temps que tracta de convèncer a la Casa Blanca de la importància de l'acord nuclear iranià.



Itàlia mou fixa

El ministre d'Afers exteriors d'Itàlia, Angelino Alfano, ha anunciat que Itàlia expulsarà del país a l'ambaixador de Corea del Nord com a advertiment al règim que lidera Kim Jong-un que si no renuncia als seus programes nuclear i de míssils «l'aïllament serà inevitable».

«Hem pres una decisió forta i és la d'interrompre el procediment d'acreditació de l'ambaixador de la República Popular Democràtica de Corea. L'ambaixador haurà d'abandonar Itàlia», va assegurar Alfano en una entrevista que publica avui el diari italià «La Repubblica». «Corea del Nord ha efectuat en les últimes setmanes una nova prova nuclear, de potència superior a totes les precedents, i ha continuat amb el llançament de míssils balístics», va recordar.

Per això, va subratllar que Itàlia presideix el Comitè de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU i va demanar a la comunitat internacional que mantingui alta la pressió al règim.«Volem fer entendre a Pyongyang que l'aïllament serà inevitable si no canvia de camí. Encara no posem fi a les relacions, perquè pot ser útil mantenir un canal de comunicació», va destacar.