"Vergonya" o "Cop de força", els titulars de la premsa internacional

La imatge dels principals mitjans internacionals aquest dilluns a les portades és la de l'actuació policial que ha marcat el referèndum de diumenge a Catalunya. Mitjans d'arreu del món han seguit la votació i treuen en les edicions en paper i digitals la "violència" de la policia espanyola contra els votants. A més, diaris com 'The Guardian' o 'Libération' hi dediquen els seus editorials, en les quals asseguren que Espanya "ha perdut" i que "tota la democràcia" ha estat atacada. En columnes d'opinió publicades en rotatius com 'La Stampa' o 'La Libre' els articulistes carreguen contra Rajoy i lamenten "el silenci culpable d'Europa". El 'Financial Times' destaca també que Rajoy afronta "una gran tasca després del referèndum de Catalunya".

"Centenars de ferits després que la votació catalana descendeixi a la violència" titula 'The Guardian' a la seva edició impresa. A l'edició digital, el diari assegura a l'editorial que l'estat espanyol "ha perdut" i que després de les escenes violentes a les seus electorals, els catalans que es mostraven "indiferents" al procés o "s'oposaven" a la secessió ara "segurament es sentiran empesos a la causa". En la mateixa línia, el 'Daily Telegraph' titula "Crisi a la UE sobre la violència a la votació catalana" i el 'Western Mail' destaca els "Centenars de ferits durant enfrontaments a les votacions". Per la seva banda, 'The Independent' explica en portada que "Catalunya està en crisi".

La premsa escocesa ha estat particularment dura amb l'acció policial del dia d'ahir. En la portada de 'The National' es pot llegir "El dia de la vergonya d'Espanya" sota una fotografia d'un policia amb la porra aixecada mentre que 'The Scotsman' torna a destacar "Centenars de ferits després de l'enviament de policia antidisturbis per aturar el vot català". La BBC, per la seva banda, destaca la "Violència als llocs de votació" i fa ressò del discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, titulant "Els catalans guanyen el dret de trencar amb Espanya'".

La premsa nord-americana també va seguir amb atenció els esdeveniments de la jornada. El referèndum català ocupa gran part de la portada de 'The New York Times' d'aquest dilluns. El diari titula "El vot de Catalunya sobre la independència acaba en caos" i subtitula amb les paraules "Un test de democràcia". L'agència de notícies Reuters també es fa ressò del discurs del president de la Generalitat i assegura que "el líder català obre la porta a la secessió d'Espanya després del vot". Per la seva banda, el diari digital 'Politico' dedica a Catalunya diverses de les notícies de la seva portada com ara "La crisi catalana s'aprofundeix després d'un dia de violència" o "Els separatistes catalans aclamen la victòria en el vot per a la independència".

El referèndum també és la notícia principal en la portada a l'edició digital de 'The Wall Street Journal', on els periodistes asseguren que "Catalunya recolza la secessió en la votació" i on expliquen que aquesta tensió regional es remunta "segles" enrere. El 'Financial Times' també obre amb Catalunya amb el titular "Els catalans desafien Madrid en el vot per a la independència". A més, assegura que "Rajoy afronta una gran tasca després del referèndum de Catalunya". Per la seva banda, la cadena nord-americana CNN, que diumenge va fer un ampli seguiment en directe de la votació, destaca que "la violenta repressió no atura el vot per a separar-se d'Espanya".

"Catalunya, bales de goma, càrregues i prop de 800 ferits: mà dura davant de la votació". Així és com descriu 'Il Corriere della sera' la jornada de diumenge. El diari hi dedica la portada, tant en paper com en l'edició digital. En l'article el rotatiu explica que, contràriament al que havia assegurat Mariano Rajoy, hi va haver urnes, paperetes i referèndum. De la mateixa manera, però, critica "que no hi va haver observadors de l'oposició, llistes electorals verificables o una comissió de recompte mínimament independent". A més, en una columna d'opinió de l'articulista Aldo Cazzullo parla de "cadena d'errors" i d"un diumenge negre per a Europa". Assegura que els errors de Barcelona i Madrid han evocat "els fantasmes de la història, compresos en la repressió de la Guàrdia Civil".

També a Itàlia, 'La Repubblica' obre l'edició digital amb diversos articles sobre Catalunya. Es fa ressò del resultat del referèndum i dels missatges posteriors a la jornada electoral de Mariano Rajoy i Carles Puigdemont. També ofereix molts vídeos d'enfrontaments amb la policia diumenge. En la seva crònica, l'enviat especial Omero Ciai destaca que milers de persones a Catalunya van votar "emocionades i alliberades d'un malson" i descriu l'actuació de la policia espanyola com "lletgíssima".

'La Stampa' també obre edició amb l'1-O i titula: "El crit de Barcelona: adéu Espanya". A més es fa ressò de "la brutalitat" policial contra els votants i destaca que entre aquests hi havia nens i gent gran. L'enviat especial del rotatiu, Francesco Olivo, assegura que "ningú imaginava que tantes coses podrien passar en 24 hores: les ocupacions nocturnes, les urnes que arribaven a l'alba, el malson de la irrupció de la policia i finalment un escrutini fet però amb conseqüències inimaginables". A més, el rotatiu dedica també una opinió a Catalunya, que titula com "El culpable silenci d'Europa". "El que va passar ahir, a Catalunya, ha estat un desastre polític anunciat -i evitable- en l'eixordant silenci d'Europa", escriu Stefano Stefanini, que es pregunta si la UE i les grans capitals podran continuar "quedar-sho mirant".

A Bèlgica 'Le Soir' publica en la portada en paper un moment de repressió per part de la policia espanyola i titula, en lletra gran, "Madrid ho ha perdut tot". A més també publica una opinió que descriu l'1-O "com un trist dia per a Catalunya, Espanya i Europa". Per altra banda, 'La Libre' també hi dedica la portada i en un article Hubert Leclercq constata que Rajoy "no pot sobreviure a aquest diumenge i aquesta terrible imatge d'aquesta senyora d'una certa edat, els seus cabells blancs tacats amb una espessa xarxa de sang". Les principals capçaleres flamenques, com 'De Standaard' també hi dediquen la portada. 'De Morgen' ocupa la portada amb una estelada de fons i diu Espanya 0 - Catalunya 1.

A França, 'Libération' també treu a portada una imatge de la policia intentant impedir la votació i titula "Cop de força" d'un vot "durament reprimit per Madrid". En el seu editorial, el diari d'esquerres carrega contra Rajoy i es pregunta què li passava pel cap per pensar que una violenta neutralització de la votació l'ajudaria a arreglar-ho. "No és Espanya qui ha estat atacada, ho ha estat la democràcia".