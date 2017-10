Zoido: «Lamento els ferits d'un i altre costat»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat l'actuació policial a Catalunya, encara que ha admès que "no és agradable" veure persones ferides als carrers. "Lamento els ferits d'un i altre costat", ha dit.

En declaracions a Antena3 i RNE, el ministre ha manifestat que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil només van utilitzar elements antiavalots en una intervenció, concretament als voltants del col·legi Ramón Llull de Barcelona, en veure's els agents "acorralats" i en una situació "molt complicada".

Aquesta ocupació de la força va ser "per evitar un mal major", ha justificat Zoido, que ha defensat que en alguns casos el que es va veure va anar als agents exercir "una major pressió" per poder-se obrir-se camí entre els qui els impedien entrar als centres de votació "a complir amb el que els havia ordenat l'autoritat judicial".

"Lamento els ferits d'un costat i d'un altre. No és agradable ni veure aquestes imatges ni veure ferits", ha admès.

Zoido ha assegurat que els professionals estan "molt preparats" per suportar molta pressió.

Preguntat per les raons per les quals els centres de votació no van ser tancats abans de les sis del matí, el ministre ha respost a Antena3: "Pregunti-ho als Mossos. Eren els que tenien la competència i responsabilitat de complir l'ordre judicial".

Amb tot, ha dit que "molts professionals" d'aquest cos estan per damunt de comandaments polítics. "Espero que puguin estar a l'altura de les circumstàncies", ha dit el titular d'Interior, que ha recordat que a primera hora del matí d'ahir -al voltant de les 8.00 o 9.00 hores- els Mossos van sol·licitar ajuda per escrit a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Respecte a la seva "passivitat", Zoido ha apel·lat a la prudència i a esperar el que diguin els jutges que han obert diligències per determinats comportaments d'aquests agents autonòmics.