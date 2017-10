La Casa Blanca veu «prematur» plantejar-se el control de les armes de foc

La Casa Blanca va considerar que és «prematur» parlar de legislació per a un major control d'armes després del tiroteig de Las Vegas, i va opinar que aquest debat pot donar-se més endavant, tot i que el president dels EUA, Donald Trump, és «un ferri defensor» del dret a portar armes. La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va argumentar en la seva conferència de premsa diària que el dia d'ahir s'havia de dedicar al «dol» per les víctimes del major tiroteig de la història dels Estats Units.

«Hi haurà un lloc i un moment per a un debat polític, però ara és el moment d'unir-nos com a país», va destacar Sanders. «Hi ha una investigació oberta i encara hem de determinar el motiu de l'atac. Seria prematur per a nosaltres parlar sobre polítiques quan no tenim tots els fets del que va passar ahir a la nit», va afegir la portaveu.

Nombrosos legisladors demòcrates van demanar als republicans que deixin de bloquejar les lleis per al control d'armes després del tiroteig de Las Vegas, que es va cometre amb una arma de foc molt potent, i a més l'atacant tenia almenys nou rifles més a la seva habitació. La líder de la minoria demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, va enviar una carta al president de la Cambra, el republicà Paul Ryan, per demanar-li a crear una comissió sobre la violència amb armes de foc i sotmetre a votació el projecte de llei presentat el 2015 per millorar el control sobre aquest tipus d'armes.

«El comitè bipartidista farà recomanacions per evitar atroces tragèdies com el tiroteig massiu a Las Vegas i per restaurar la confiança en la seguretat de les nostres comunitats», va indicar la demòcrata en un comunicat.

Trump, que des de la campanya electoral de 2016 s'ha alineat amb la postura de l'Associació Nacional del Rifle, totalment contrària a un major control d'armes, no va fer cap referència a aquest tema durant el discurs sobre el tiroteig que va pronunciar a la Casa Blanca.



Defensor de la Segona Esmena

Preguntada sobre quina és la posició del president sobre el control d'armes, Sanders va respondre que és «un ferri defensor de la Segona Esmena» de la Constitució dels Estats Units, que garanteix el dret a portar armes i és utilitzada com a argument pels qui s'oposen a una major restricció en aquest sentit

Quan una periodista li va recordar que, després del tiroteig massiu que es va produir a Orlando (Florida) el juny de 2016, Trump sí que va parlar immediatament de política -en defensar la seva proposta d'un veto migratori als musulmans- Sanders va respondre: «hi ha una diferència entre ser candidat presidencial i ser president». La portaveu va insistir que el país pot «tenir aquestes converses polítiques» sobre el control d'armes, però «avui no és el dia» per a això.

Després dels tirotejos massius que viuen regularment els Estats Units, és comú que els demòcrates reclamin un major control d'armes i els republicans acusin aquest partit de «polititzar» les tragèdies que es produeixen amb les seves exigències de canvis legislatius.

Sanders tampoc va voler aclarir si la Casa Blanca considera el tiroteig a Las Vegas un acte de terrorisme domèstic, en opinar que és «realment prematur» utilitzar aquest terme fins que no hi hagi «més informació» sobre la massacre.

La portaveu de la Casa Blanca va fer referència a l'inici de la seva conferència de premsa a algunes històries d'assistents al festival de música on es va produir el tiroteig, i va destacar que alguns d'ells «van arriscar les seves pròpies vides per salvar gent que no coneixien».