Desestimen el recurs de Juana Rivas per reobrir la seva causa

El Jutjat de Violència sobre la Dona 2 de Granada va desestimar el recurs formalitzat per Juana Rivas contra la interlocutòria en què va decidir no reobrir les diligències per maltractaments i va argumentar que l'estada temporal a Espanya de la seva exparella, Francesco Arcuri, no canvia la manca de competència.

L'acte desestima el recurs presentat pels representants de Rivas a un altre anterior del mateix jutjat i que va acordar que no hi havia lloc a reobrir la causa per maltractaments contra el pare dels seus dos fills.

Rivas va argumentar en aquest últim recurs que n'hi havia prou amb el fet que el denunciat es trobés al país perquè els tribunals espanyols fossin competents en la causa.