Detenen cinc persones després de la troballa d´un explosiu casolà a París

Cinc persones van ser detingudes després de la troballa a la matinada de dissabte passat de quatre bombones de gas i d'un dispositiu d'activació en un edifici de París. La Fiscalia francesa ha obert una investigació que està en mans de la secció antiterrorista de la brigada criminal de París i de la Direcció General de la Seguretat Interior (DGSI).

La revista Le Point va indicar en la seva edició digital que entre els detinguts hi ha un home fitxat pels seus vincles amb el moviment islamista radical, i diverses persones del seu entorn. L'alerta va ser donada per un veí, que va descobrir les bombones a l'entrada de l'immoble, ubicat al districte XV de la capital.

El dispositiu d'activació, segons Le Point, s'havia confeccionat principalment amb un telèfon mòbil, unit a través de diversos cables a les bombones, al voltant de les quals s'havia ruixat gasolina. La revista va indicar que l'home que va avisar les forces de l'ordre s'havia despertat per uns sorolls i per la forta olor a hidrocarburs. Hi havia hagut diversos intents d'activació a distància d'aquest explosiu casolà, però el dispositiu va fallar per raons encara desconegudes.

Per altra banda, l'home que diumenge va matar dues persones a l'estació de tren de Marsella va ser detingut divendres passat a Lió per robar en un establiment públic, però va ser alliberat per falta de proves, va informar el fiscal de París, François Molins, que dirigeix les investigacions.

L'home estava fitxat per la policia per set fets delictius, i en cada cas va presentar una identitat diferent, però va ser identificat gràcies a les empremtes dactilars, va afegir el fiscal.

L'última identitat presentada, durant el seu arrest a Lió, va ser Amed H., posseïdor d'un passaport tunisià nascut el 1997, va indicar el fiscal, que va assenyalar que s'examina la validesa d'aquest document.

El ministre francès d'Interior, Gérard Collomb, va afegir en un comunicat que ha sol·licitat a la Inspecció General de l'Administració que s'investiguin «les circumstàncies del seu alliberament» el passat divendres.