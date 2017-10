L´autor de la massacre, un jubilat addicte a apostar als casinos

A Stephen Paddock li agradava apostar, assistir a concerts i gastar els diners de la seva jubilació en casinos i sales de joc com el que va escollir com a escenari per disparar contra milers de persones a Las Vegas, causant la mort d'almenys 58 i deixant més de mig miler ferides. Però no era un simple jugador: Paddock, de 64 anys, apostava per la porta gran, i només en les últimes setmanes es va jugar uns 70.000 dòlars a Las Vegas.

«El meu germà no és com tu o com jo, ell juga a pòquer d'altes apostes. M'enviava missatges de text dient que va guanyar 250.000 dòlars al casino», va explicar Eric Paddock, germà del presumpte autor del tiroteig més mortífer de la història dels Estats Units.

Segons el diari The Washington Post, Eric Paddock va mostrar a l'FBI tres anys d'intercanvi de missatges de text amb el seu germà per demostrar que desconeixia completament que Stephen tingués deutes de joc o estigués preocupat per qüestions financeres. «No tinc absolutament cap informació sobre que perdés molts diners al casino. Si és així ho sabria», va assegurar el germà del tirador.

Stephen Paddock va treballar com a comptable però també tenia inversions immobiliàries, incloent cases i apartaments al voltant d'Orlando (Florida), un important capital que, al costat de l'absència de descendència, li permetia jugar i jugar.

Encara que el seu padrastre va estar a la llista dels deu més buscats de l'FBI per ser atracador de bancs professional, sempre segons dades aportades pel seu germà, Paddock no tenia problemes mentals, ni cap tipus d'addicció provocada per traumes de la infància. El que sí sabia Eric Paddock era que el seu germà posseïa armes, almenys un parell de curtes, encara que es va sorprendre en conèixer el rifle de repetició que va utilitzar per atacar la multitud a Las Vegas.

Si alguna cosa sembla extremadament estranya a la seva família és la reivindicació de l'atac per part del grup gihadista Estat Islàmic, descartada per l'FBI, ja que fins on ells sabien, Stephen Paddock no professava cap religió amb fervor. «No sabem res, si em diguessis que un asteroide va caure, significaria el mateix per a mi. No té absolutament cap sentit, no hi ha raó per la qual hagi fet això», va assegurar el seu germà.

«Era només un home que jugava a pòquer, viatjava en creuers i menjava burritos a Taco Bell, no tenia una afiliació política que sapiguem, ni una afiliació religiosa que ens consti», va afegir.