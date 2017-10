El ministre d´Economia britànic reconeix diferències al Govern

El ministre d'Economia britànic, Philip Hammond, va admetre que «hi ha diferències d'opinió» en el Govern conservador sobre com portar a terme el Bexit, però va insistir que tot i això els ministres estan compromesos amb la línia oficial. Hammond va treure importància a les declaracions del ministre d'Exteriors, Boris Johnson, qui en una entrevista amb The Sun dissabte va tornar a apartar-se de les directrius de la primera ministra, Theresa May.

«El que Boris ha dit són coses que ha estat dient anteriorment», va explicar Hammond, que va descriure les paraules del seu col·lega com a «floritures retòriques». «Vam mantenir un debat en el gabinet abans del discurs de May a Florència i tot el gabinet va subscriure aquesta posició. Aquesta és la nostra posició», va assegurar.

En les declaracions a The Sun, Johnson va defensar que el període de transició després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), prevista per al 29 de març de 2019, ha de durar dos anys «i ni un segon més», entre altres condicions que se surten del que va exposar May el 22 de setembre a Florència (Itàlia).

Johnson va rebutjar que el país acati noves regulacions comunitàries aprovades durant el període de transició, que faci més pagaments a Brussel·les quan acabi aquest termini de dos anys i que es vegi obligat a replicar les lleis europees per tal de conservar l'accés al mercat únic. En el seu discurs a Florència, que pretenia desencallar la negociació amb la UE, May va demanar un acord bilateral especial per al Regne Unit -diferent del de països com Noruega i Canadà- que permeti gaudir de dos anys de transició.