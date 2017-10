Com pot aplicar el Govern l'article 155 a Catalunya?

El Govern de Mariano Rajoy sempre va mantenir que faria el que fes falta per evitar que se celebrés el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya, i encara que el president de l'executiu espanyol no ho va esmentar explícitament, l'article 155 de la Constitució és una de les mesures que contempla la llei.

Finalment el Govern català va aconseguir celebrar el referèndum il·legal en una jornada plena de tensió i marcada per les càrregues policials que van deixar centenars de ferits. A última hora del dia, Puigdemont anunciava la seva intenció de portar al Parlament els resultats de l'1-O i declarar la independència de Catalunya.



Si això arriba a passar, com podria el govern espanyol aplicar el ja famós article 155?



Què és l'article 155?

L'article 155 de la Constitució té a veure amb les vies del Govern de l'Estat per controlar l'activitat de les Comunitats Autònomes. Contempla els mecanismes excepcionals que té l'Estat per establir dispositius de control subsidiari, de caràcter excepcional o extrem i abast coercitiu, de tal manera que s'obligui a la regió al "compliment forçós" dels seus deures.



Quan es pot aplicar l'article 155?

Segons la redacció de l'article, s'estableixen dues ocasions en les que el Govern podria aplicar-:

Si la comunitat no compleix "les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin"

En el cas en què actuï "de manera que atempti greument l'interès general d'Espanya"

Quin és el mecanisme per aplicar l'article 155?

Igualment, l'article explica el mecanisme que ha de seguir l'Estat per a posar-lo en pràctica:

Abans de res, el Govern central haurà d'enviar "requeriment" al president de la Comunitat Autònoma en qüestió perquè compleixi les seves obligacions o deixi d'actuar com ho estigui fent

En cas de no ser atès el requeriment, el Govern "pot adoptar les mesures necessàries per obligar" a la comunitat al "compliment forçós" d'aquestes obligacions eludides. Per a això, haurà de comptar "amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat".

El procediment que regula el Senat exigeix ??que el Govern enviï al president de la Cambra una proposta amb les mesures concretes que planteja i que han de ser debatudes en la Comissió General de Comunitat Autònomes, que ha de demanar al president autonòmic afectat, en aquest cas Carles Puigdemont, les al·legacions que consideri oportunes. La proposta final s'haurà de votar al Ple, on el PP té majoria absoluta.

En una entrevista a Europa Press aquest estiu, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va descartar "per raons temporals i jurídiques" posar en marxa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i va apostar per altres fórmules "més oportunes i realistes "per afrontar l'intent de la Generalitat per celebrar un referèndum d'independència el proper 1 d'octubre a Catalunya



S'ha aplicat mai abans l'article 155?

No, cap Govern espanyol ha aplicat aquest article abans. Això vol dir que les seves conseqüències són desconegudes i "es poden preveure fins a cert límit", segons el parer del diputat d'UPyD al Congrés Rafael Calduch, qui tot i això s'ha mostrat convençut que la seva aplicació "no provocaria reaccions pitjors que les que es pretenia evitar".



Com actuen els altres estats en el Món?

Aquest article de la Constitució Espanyola està inspirat en la Llei Fonamental de Bonn d'Alemanya, el que vol dir que al país germànic també s'estipula aquesta classe de mesures en el cas que una regió no compleixi les seves obligacions.

Altres països, per contra, contemplen per a aquests casos la suspensió o dissolució dels òrgans de govern de la regió que incompleixi els seus deures. Així ocorre a Argentina, Itàlia i Àustria, per exemple.