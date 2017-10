Soraya Sáenz de Santamaría denuncia Stoichkov per qualificar-la de «franquista»

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, presentarà una querella contra Hristo Stoichkov en defensa del seu honor i el de la seva família, després que l'exjugador del Barcelona hagi dit que tant ella, com el seu pare, el seu avi i el seu fill -que és menor d'edat- són "franquistes".

Fonts de l'Executiu han confirmat que Sáenz de Santamaría ha pres aquesta decisió després que Stoichkov hagi arremès durament contra ella en un programa a Univisión Deportes des de Miami (EUA), en el qual la va acusar d'enviar la Policia a pegar gent innocent.

"El seu avi, franquista. El seu pare, franquista. Aquesta, franquista també. I el seu fill. Per favor dimiteix ja. No pots enviar la Policia a pegar gent innocent. Govern d'Espanya, sou una vergonya total. Per això estareu on us mereixeu, separats del món", ha dit Stoichkov.

Unes paraules amb les quals l'exseleccionador nacional búlgar suposadament estava relacionant a la vicepresidenta amb el militar José Antonio Sáenz de Santamaría, que va participar en el bàndol franquista durant la Guerra Civil i que va ocupar diversos càrrecs durant la dictadura, tot i que no són parents.

En la seva intervenció televisiva, ha recordat el 1992 va sortir al camp de Wembley (Londres) amb una estelada i que sempre ha defensat la independència de Catalunya, fins al punt que quan jugava amb la selecció búlgara sempre ho feia amb un braçalet amb la bandera catalana, el mateix que lluïa en el seu braç durant l'entrevista.