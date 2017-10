Santamaría retreu a Puigdemont que critiqui el Rei quan ell ha "oblidat" les seves obligacions constitucionals

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría ha retret aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hagi recordat al Rei les seves obligacions constitucionals quan "estem aquí perquè ell ha oblidat les seves". En unes declaracions difoses per La Moncloa just després del discurs del president, Sáenz de Santamaría ha afirmat que "Puigdemont no nomes està fora de la llei sinó fora de la realitat". "Ha portat els catalans a la major fractura, divisió i intranquil·litat que han tingut en tota la història", ha dit la vicepresidenta, que ha assegurat que el president de la Generalitat és "un dirigent contra la llei, contra els institucions i contra Europa" a més de "contra la majoria dels catalans que ahir van veure el missatge del Rei com un bàlsam davant de tanta incertesa i desassossec". "En comptes d´atendre al crida a la moderació, cordura i la convivència democràtica que tots els espanyols vam veure ahir al missatge del Rei, Puigdemont insisteix en una deriva que l´allunya cada vegada més de la rectificació que li està demanant tothom", ha dit.

En aquest marc, la vicepresidenta ha assegurat que Catalunya i Espanya mai han viscut "una fractura com la d´ara" i "un oblit complet per part dels dirigents de la Generalitat dels drets del conjunt dels catalans". Per això li ha demanat que "respecti Espanya, Catalunya, tracti les seves institucions amb el respecte que mereixen" i també que"respecti els catalans que no mereixen veure ni viure el que estan vivint".

Segons la vicepresidenta, a Catalunya "s´assetja" els ciutadans que no pensen com Puigdemont i veuen "com els seus fills són separats". "Espanya és una democràcia, no una dictadura de pensament únic, i per als demòcrates que des del Rei, a les institucions europees i el conjunt de les institucions espanyoles cridin a la legalitat i la cordura és una tranquil·litat".

En canvi, segons Sáenz de Santamaría, "cada missatge de Puigdemont és una nova intranquil·litat i un viatge enlloc", perquè "fora de la llei no hi ha democràcia, convivència ni drets, i Puigdemont fa molt de temps que viu fora de la llei, de la realitat i fora de la cordura".