El carrer Gran Via de Madrid serà tallat al trànsit definitivament

El carrer Gran Via de Madrid serà tancat al trànsit al Nadal i després l'Ajuntament mantindrà de forma definitiva les mesures de restricció del trànsit de vehicles privats, segons va anunciar el delegat de Desenvolupament Urbà Sostenible, José Manuel Calvo. Va explicar que les voreres seran ampliades per als vianants durant l'època de Nadal, igual que l'any passat, i que un cop transcorregudes les festes es mantindrà la mesura. La nova configuració del carrer tindrà dos carrils en cada sentit, un per al trànsit de vehicles autoritzats i un altre per al transport públic i les bicicletes. «La idea és començar les obres de remodelació just després de Nadal per mantenir ja el funcionament de la Gran Via amb base en aquesta ampliació de voreres», va dir Calvo. El delegat va expressar el seu convenciment que els ciutadans reaccionaran «positivament, com el Nadal passat».