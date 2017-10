Un dels etarres que va segrestar Ortega Lara surt de la presó

José Miguel Gaztelu Otxandorena, un dels integrants del comando d'ETA que va mantenir segrestat el funcionari de presons José Antonio Ortega Lara durant 532 dies, va sortir de la presó després de complir condemna durant 20 anys, va informar l'associació de familiars de reclusos etarres Etxerat. Gaztelu va ser rebut a l'exterior de la presó d'Algesires (Cadis) per un grup de familiars i amics, entre els quals hi havia l'exreclús d'ETA Jesús María Zabarte, conegut com «el carnisser de Mondragón».

L'etarra, nascut a Bergara (Guipúscoa), va ser condemnat el 1998 a 32 anys de presó com a responsable d'un delicte de «segrest terrorista amb l'agreujant d'acarnissament» i un altre d'«assassinat traïdorenc en grau de conspiració, amb la mateixa agreujant» pel segrest d'Ortega Lara.

Juntament amb els seus companys de comando, José Luis Erostegi, Javier Ugarte Villar i el ja mort Iosu Uribetxeberria Boligana, l'etarra excarcerat va segrestar Ortega Lara i el va tancar en un humit amagatall de dos metres d'ample, tres de llarg i 185 centímetres d'alt , on el funcionari de presons va romandre durant 532 dies fins que l'1 de juliol de 1997 la Guàrdia Civil el va poder alliberar.

Aquest mateix amagatall, construït l'any 1987, havia servit per amagar l'empresari Julio Iglesias Zamora, que va ser segrestat per aquella comando durant 116 dies l'any 1993.

Per aquest delicte, l'etarra nascut a Bergara va ser condemnat a altres 14 anys de presó el 1998, quan només havia complert un any en un centre penitenciari des de la seva detenció. A més, José Miguel Gaztelu Otxandorena va ser acusat i condemnat el 2000 a 33 anys de presó per l'assassinat del guàrdia civil Mario Manuel Leal Baquero el 6 de desembre de l'any 1985 a la localitat d'Arrasate.