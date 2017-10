La Fundació FAES insta Rajoy a actuar i afegeix que si no ho fa ha de convocar eleccions

La fundació FAES ha instat aquest dijous l'Executiu de Mariano Rajoy a actuar ja davant l'"atac frontal" a la llei i a la democràcia del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i no seguir en la "inacció". És més, creu que si no ho fa, s'ha de donar als espanyols la possibilitat de "decidir" amb quina proposta i amb quin suport electoral s'haurà d'afrontar aquesta conjuntura crítica per a Espanya, en referència a unes possibles eleccions generals.

Segons la fundació que dirigeix José María Aznar, hi ha per davant "decisions urgents que poden resultar crítiques", encara que en cap cas fa al·lusió a l'article 155 de la Constitució o altres mecanismes com la Llei de Seguretat Nacional per prendre les regnes de la situació a Catalunya.

Actuar fins i tot sense suports

"El Govern espanyol ha d'actuar tal com la nació necessita que ho faci. Ha de buscar tants suports com pugui, però sense ells si això retardés o condicionés el compliment del seu mandat constitucional", assegura, per afegir que "la llei és el preu de la llibertat, la llibertat és el premi de la llei".

És més, FAES subratlla que si l'Executiu de Mariano Rajoy no troba l'"ànim" per actuar o hagués de reconèixer "la seva incapacitat", hauria d'"atorgar als espanyols la possibilitat de decidir quin govern, amb quina proposta i amb quin suport electoral s'haurà de fer front a aquesta conjuntura crítica per a Espanya".

Zoido diu que noves eleccions portarien 'més incerteses'

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respost a la Fundació FAES i afirma que convocar unes eleccions generals seria "aportar mes incerteses". "El que hem de fer tots els demòcrates és estar units i no interessa elevar el nivell d'incertesa, dissoldre el Congrés i convocar eleccions l'únic que faria és incorporar incerteses i no solucions al problema de la secessió que vivim", ha manifestat. Zoido ha defensat les aptituds del president espanyol, Mariano Rajoy, i considera que és "la persona més capacitada per treure Espanya d'aquesta greu situació".

El ministre argumenta que ja ho ha aconseguit anteriorment. "L'experiència ens ha demostrat que ha estat capaç de resoldre la situació econòmica, evitar el rescat i lidera ara el creixement econòmic i de creació de llocs de treball", afirma.

El ministre, a més, ha assenyalat novament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com a "únic responsable de la situació" i li ha demanat que "rectifiqui i torni al marc de la legalitat". "Li demano altre cop que aturi aquesta bogeria desenfrenada on ha portat a la societat catalana i que dialogui amb la majoria de la societat catalana que no és independentista i que no vol viure en aquest clima de radicalitat", ha manifestat.