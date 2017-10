L´autor de la massacre de Las Vegas va estar disparant durant entre 9 i 11 minuts

L'autor del tiroteig de diumenge a Las Vegas, en el qual van morir 59 persones i més de 500 van resultar ferides, va modificar dotze de les seves armes per convertir-les en automàtiques i va estar disparant durant entre 9 i 11 minuts. L'agutzil adjunt del comtat de Las Vegas, Kevin McMahill, va admetre que les autoritats tenen encara més preguntes que respostes sobre els motius que van portar Stephen Paddock, de 64 anys, a portar a terme la matança.

Segons McMahill, Paddock va estar disparant «entre 9 i 11 minuts» diumenge a la nit des d'una habitació de l'hotel Mandalay Bay de Las Vegas contra els milers d'assistents a un festival de música country i després es va suïcidar. Paddock va modificar fins a dotze rifles semiautomàtics amb dispositius a les culates per poder obrir foc de manera completament automàtica i disparar municions contra la multitud a un ritme més ràpid.

Així ho va explicar l'agent Jill Snyder, de l'Agència d'Alcohol, Tabac, Armes de Foc i Explosius dels Estats Units, que va afegir que s'han recuperat en total 47 armes de foc a tres localitzacions diferents, l'hotel Mandalay Bay i dues residències de Paddock, que van ser adquirides a quatre estats per l'atacant.

A Stephen Paddock li van receptar al juny un fàrmac contra l'ansietat que pot provocar comportaments agressius, va informar el diari local Las Vegas Review-Journal. Els documents obtinguts pel diari a través de la base de dades del Programa de Supervisió de Prescripcions de medicaments de Nevada van mostrar que el doctor Steven Winkler li va receptar a Paddock el 21 de juny 50 pastilles de 10 mil·ligrams del sedant diazepam (valium).

Paddock va comprar el fàrmac sense presentar targeta d'assegurança mèdica en una farmàcia de la cadena Walgreens de Reno (Nevada) el mateix dia que l'hi va receptar Winkler. L'abús d'aquest fàrmac pot provocar fins i tot experiències psicòtiques en el consumidor. «Si algú té un problema d'agressivitat subjacent i el sedes amb aquest fàrmac, pot provocar aquesta agressivitat», va explicar el doctor Mel Pohl, de l'hospital Recovery Center de Las Vegas.



Les vacances de la parella

Per altra banda, Marilou Danley, parella de l'autor del tiroteig i declarada «persona d'interès» per a la investigació, feia almenys 15 dies que era fora del país quan va tenir lloc la matança. La dona de 62 anys, d'origen filipí i nacionalitat australiana, va arribar a Manila el 15 de setembre en un vol de Japan Airlines procedent de Tòquio.

Des de llavors i fins diumenge passat, quan Stephen Paddock va perpetrar el tiroteig més letal de la història moderna dels EUA, Danley va romandre a Filipines, amb excepció d'un viatge curt, d'anada i tornada, a Hong Kong. La dona va tornar ahir als Estats Units, on prestarà declaració.

Per part seva, el president dels EUA, Donald Trump, va assegurar durant la seva visita al University Medical Center, on són atesos molts dels ferits en el tiroteig de diumenge a Las Vegas, que no parlaria sobre «la violència de les armes». «L'atemptat va ser portat a terme per una persona malalta i dement», va indicar Trump en una breu trobada amb els mitjans de comunicació després de finalitzar la seva visita al centre mèdic, acompanyat per la primera dama, Melania.

«Vull destacar la feina dels professionals que han tractat les víctimes. Han fet una tasca indescriptible. No volem veure quelcom així de nou», va apuntar el president nord-americà, que va qualificar els metges i la resta del personal de l'hospital com «algunes de les persones més increïbles que he conegut».