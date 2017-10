L'exparella de la dona assassinada a Miranda de Ebro confessa el crim

L'home detingut dimarts per l'assassinat de la seva exparella, una dona de 44 anys que va ser trobada morta per ferides d'arma blanca a l'interior d'un vehicle a Miranda de Ebro (Burgos), va confessar el crim davant la Policia Nacional. L'home, que va ser arrestat dimarts a la tarda a la planta de Mercedes de Vitòria on treballa, va passar tot el dia en dependències policials de Miranda de Ebro i va confessar l'autoria del crim, que hauria comès amb una arma blanca de grans dimensions. La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Miranda de Ebro, encarregada del cas, va decretar el secret de sumari. L'home i la dona assassinada, que tenien dos fills -un d'ells menor-, es trobaven en tràmits de separació i feia diversos anys que vivien a Turiso, del municipi alabès de Lantarón. El cos de la dona va ser trobat ensangonat al migdia de dimarts dins d'un vehicle.