May insta els conservadors a «unir-se» davant el Brexit i «renovar el somni britànic»

La primera ministra britànica, Theresa May, va instar els conservadors a «unir-se» per «renovar el somni britànic» i fomentar «les aspiracions i la prosperitat», en un accidentat discurs en el qual es va quedar afònica i que va ser interromput per un espontani. May va clausurar el congrés anual del Partit Conservador a Manchester, en el qual tant ella com els seus ministres es van esforçar a oferir una imatge d'unitat després de diversos dies de batusses internes especialment entorn del Brexit.

La líder tory, que va haver d'interrompre's diverses vegades en patir forts atacs de tos, va assegurar que aquest somni britànic que atorga «oportunitats» és el que la motiva a fer política i a seguir al capdavant del Govern, malgrat la seva fràgil autoritat després d'haver perdut la majoria absoluta en les darreres eleccions generals.

May es va disculpar davant la militància per aquest cop electoral i va reconèixer que va dur a terme una campanya «massa presidencialista», si bé va instar els seus col·legues a centrar-se ara en «treballar units» per convertir-se en la formació de referència de la gent corrent.

La intervenció de May va ser interrompuda també pel còmic anglès Simon Brodkin, que va cridar i va esgrimir des de les primeres files una notificació d'acomiadament per a ella, abans de ser desallotjat i detingut per alteració de l'ordre. En aquest document, difós a les xarxes socials, s'acomiada May perquè «no som ni forts ni estables», en al·lusió al seu eslògan electoral, i perquè «estem preocupats per Jezza», en referència a l'ascendent líder de l'opositor Partit Laborista, Jeremy Corbyn.

Durant el seu discurs, en el qual, per a estupefacció general, també van caure algunes lletres del lema de propaganda que tenia al darrere, la dirigent va defensar amb passió la ideologia conservadora del lliure mercat, davant del «tancat» nacionalisme escocès i les idees «desfasades» de Corbyn, a qui va acusar d'inspirar-se en el «model econòmic de Veneçuela». «L'economia de lliure mercat ha estat durant molt temps la base de la nostra seguretat i prosperitat», va assenyalar la primera ministra britànica.