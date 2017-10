El Parlament andalús rebutja limitar els privilegis i sobresous dels diputats

Una aclaparadora majoria formada pels parlamentaris del PSOE, Partit Popular i Ciutadans van votar ahir en contra de la presa en consideració de la proposta de Podem de reforma del reglament del Parlament andalús per limitar els privilegis i sobresous dels diputats. «Deixeu-me cobrar menys!», va clamar la coordinadora de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez -amb un sou mensual de 5.617 euros com a portaveu parlamentària de la seva formació política-, després d'escoltar com la resta de grups criticaven la iniciativa, només avalada per Izquierda Unida.

La reforma defensada per Podem, el debat de la qual ha estat bloquejat en els tres últims plens que hi ha hagut al Parlament, persegueix limitar els «privilegis» dels que gaudeixen els diputats, com els sobresous o indemnitzacions de fins a 2.500 euros mensuals que cobren els portaveus dels grups parlamentaris sense necessitat de justificar cap despesa i que se sumen al seu salari mensual de 3.000 euros.



Acreditació de despeses

La iniciativa de Podem proposava l'obligació d'acreditar documentalment les despeses quan els diputats exerceixen tasques de representació i que ara cobren sense necessitat de justificar res, així com l'obligació de «fitxar» al Parlament per deixar constància de la seva presència a la Cambra.

«Les cessanties; això és un gran tema», va assegurar Rodríguez en explicar en un vídeo penjat a Twitter en què consisteixen els «privilegis» dels diputats i l'atur o cessanties que els paga el Parlament quan abandonen la Cambra. «Per què s'ha de pagar a l'exdiputat més de 4.000 euros al mes mentre l'atur màxim a Andalusia és de 1.400 euros?», es pregunta en un vídeo que acumula més d'un milió de visites.

Pero l'èxit d'aquest assumpte a les xarxes socials no va tenir reflex al Parlament. La portaveu del PSOE, Ángeles Férriz, va acusar Podem d'estar «entestat» en una «permanent persecució implacable» de les institucions democràtiques. «No comptin amb nosaltres per a aquest joc tan brut i hipòcrita», va remarcar. «És pura hipocresia, no ha anat a l'última reunió de la junta de portaveus però no ha renunciat a les remuneració», va denunciar Férriz, que va acusar Podem de «no treballar»

Mentrestant, la portaveu del PP, Carmen Crespo, va veure «curiós» que vulgui modificar el reglament de la Cambra «qui no creu en les institucions i ho està demostrant en una terra germana com Catalunya». Va assegurar, a més, que els diputats «treballen moltes hores fins i tot en vacances».