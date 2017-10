El Senat insta el Govern a ajudar els pensionistes als quals deu diners Veneçuela

El Senat va instar el Govern a que a través d'«instruments d'assistència social» ofereixi ajudes a les famílies hispano-veneçolanes que estan en situació de «precarietat» com a conseqüència dels gairebé dos anys d'impagaments de retribucions que els deu el Govern de Caracas. Aquests instruments socials, com convenis i acords amb les administracions locals i autonòmiques -financiadas per l'Estat per a aquesta finalitat-, servirien per promoure l'atenció a aquestes famílies que estan en una «injusta situació». La Comissió d'Afers Exteriors del Senat va aprovar aquesta moció amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris excepte Units Podem, que es va oposar. En la moció, promoguda per Coalición Canaria, també s'insta el Govern central a reiterar a l'Executiu veneçolà la necessitat d'abonar «en el termini més breu possible» les pensions d'aquests veneçolans residents a Espanya.

No obstant això, la moció demanava inicialment que el Govern espanyol abonés les pensions que l'Executiu veneçolà deu als veneçolans residents a Espanya. El portaveu de CC, Pablo Rodríguez Cejas, ha indicat que al desembre de 2015 el Govern de Veneçuela va interrompre el pagament de les pensions.