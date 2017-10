Es triplica la preocupació ciutadana per la independència de Catalunya

La preocupació dels ciutadans per la independència de Catalunya s'ha triplicat en els últims dos mesos, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) de setembre, en què el 7,8 per cent dels enquestats l'assenyala com un dels tres principals problemes del país.

El baròmetre del CIS, que es coneix quatre dies després del referèndum il·legal de diumenge a Catalunya, va ser elaborat entre l'1 i el 10 de setembre coincidint amb l'aprovació al Parlament de les lleis que serveixen de base per al procés d'independència.

En l'anterior enquesta del CIS, la independència de Catalunya era una de les tres principals preocupacions dels ciutadans per a un 2,6 per cent dels espanyols, més del doble que un mes abans, quan ara és citat per tres vegades més, un 7,8 per cent.

Una altra dada significativa de l'enquesta de setembre és l'espectacular augment de la preocupació pel terrorisme internacional, que ha pujat fins al 15,6 per cent, 11 punts més que a l'agost (4,2), just després dels atemptats de Barcelona del passat 17 d'agost.

Al costat de la preocupació per la independència de Catalunya entra a la llista de principals problemes la preocupació per la falta d'acord i la inestabilitat política, citats per un 2,7 per cent, i els nacionalismes en genèric, per un 1 per cent.

El problema número u per als espanyols segueix sent l'atur -citat pel 69,5 davant del 70,6 per cent a l'agost-, seguit de la corrupció, que continua la seva sendera descendent i passa del 45,3 de l'anterior sondeig al 38 per cent.

En tercer lloc se situen els problemes d'índole econòmic que pugen gairebé dos punts fins al 21,7 per cent, seguits dels polítics amb un 20,7 -21,8 a l'agost-.

Ja en cinquè lloc se situa el terrorisme internacional amb un 15,6, la sanitat (9,7), l'educació (8,4), els problemes socials (7,9) i en novè lloc, Catalunya amb el 7,8 per cent, per davant de la qualitat de l'ocupació amb un 7,5.