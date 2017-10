El Congrés dels EUA aprova 10.000 milions de dòlars per construir el mur amb Mèxic

El Comitè de Seguretat Nacional de la Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar un projecte de llei de seguretat fronterera que inclou 10.000 milions de dòlars per a la construcció d'un mur fronterer amb Mèxic. La Llei de Seguretat Fronterera per als EUA, proposada pel president del comitè, Michael McCaul, va ser aprovada en una votació totalment dividida, per 18 vots a favor, dels republicans i 12 en contra, dels demòcrates. El projecte de llei inclou els 10.000 milions de dòlars en fons per a murs fronterers, 5.000 milions de dòlars per millorar els ports d'entrada i afegeix 5.000 per als agents de la Patrulla Fronterera i Duanes.

La legislació també autoritzaria el govern federal a reemborsar als estats fins a 35 milions de dòlars per al desplegament de la Guàrdia Nacional per reforçar la seguretat fronterera. La legislació se sotmetrà al debat del ple de la Cambra Baixa, on es dirimirà si se suma al text la legislació potencial per protegir els beneficiaris del rescindit programa d'Acció Diferida per als Arribats a la Infància (DACA).

Els demòcrates van qualificar el projecte de llei de truc polític per calmar el president Donald Trump amb una de les seves grans promeses de campanya. «Hi va haver un temps en el passat no gaire llunyà en què aquest comitè es preocupava pels fets, les dades i els resultats», va afirmar el demòcrata de més alt rang del comitè, Bennie Thompson.

Per la seva banda, McCaul va elogiar l'enfocament de Trump en matèria de seguretat fronterera i va instar el comitè a aprofitar l'oportunitat per legislar sobre el tema. «Finalment tenim un soci a la Casa Blanca que ha prioritzat aquest tema, i és hora que el Congrés faci la seva feina», va dir.

No obstant això, tot i que s'espera que el projecte de llei sigui aprovat per la cambra baixa, on els republicans tenen una àmplia majoria, és improbable que aconsegueixi l'aprovació del Senat, on necessita una majoria de 60 vots per poder prosperar, i els conservadors només compten amb una majoria de 52 escons.

Per part seva, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, va advertir que no es poden resoldre «tots els problemes amb tancs i avions de guerra», en al·lusió al conflicte plantejat amb Corea del Nord, durant un fòrum celebrat a la ciutat brasilera de Sao Paulo.

«No podem resoldre tots els problemes amb tancs i avions de guerra. Tinc orgull del poder militar dels Estats Units i això és un avantatge. Corea del Nord és un perill i necessitem aliances fortes per enfrontar-nos-hi. Però la seguretat no depèn només de la força militar sinó també de la diplomàcia forta», va dir Obama, en una vetllada crítica a la política del seu successor.



El risc de l'Iran

L'expresident dels Estats Units va recordar que, quan va assumir el seu mandat, el risc venia de l'Iran i va formalitzar un acord nuclear que va impedir que aquest país es convertís en una amenaça com avui ho és Corea del Nord.

«Un dels meus orgulls és l'acord nuclear amb l'Iran. Vam negociar amb l'Iran, un país amb grans diferències amb els Estats Units i que va exportar problemes a altres països, un govern que era adversari. I tot i això vaig creure que era necessari resoldre un problema específic i garantir que no desenvolupessin armes nuclears», va dir.

«Aquestes converses van ser molt llargues, però vam tenir èxit. La conseqüència és que actualment l'Iran no va pel mateix camí de Corea del Nord. Tenim grans tensions però el problema va ser resolt sense cap tret. I això demostra que es poden tenir resultats portant a terme una diplomàcia forta», va afegir.