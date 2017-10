Desestimen el recurs de Tordesillas contra la Junta pel Toro de la Vega

Un jutjat del contenciós administratiu de Valladolid va desestimar el recurs de l'Ajuntament de Tordesillas plantejat contra la Junta per impedir la celebració del Toro de la Vega de 2016, sota l'argument que la normativa autonòmica no va infringir la Constitució. La Junta de Castella i Lleó va informar que dimecres es va notificar la resolució judicial, que dóna suport a la justificació de la urgència amb què es va aprovar el Decret Llei que prohibia matar els caps de bestiar en presència de públic als espectacles taurins populars i tradicionals a Castella i Lleó. A més, aquesta mateixa resolució se sosté en una sentència del Tribunal Constitucional, de 2016 per defensar que aquesta regulació autonòmica no suposa una lesió de l'autonomia local de l'Ajuntament de Tordesillas ni de les competències de l'Estat en matèria de cultura, com esgrimia el govern local, que defensava la celebració del Toro de la Vega.

L'argument utilitzat en les dues resolucions, va recordar la Junta, és que el Decret Llei no prohibeix la celebració del Toro de la Vega com a tal, sinó que estableix diverses condicions perquè pugui ser considerat un acte popular o tradicional, que són els àmbits de competència de la comunitat autònoma.