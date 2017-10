Un exprimer ministre britànic hauria abusat de menors

Set de les 42 denúncies presentades contra l'exprimer ministre conservador britànic Edward Heath (mort el 2005) per suposats abusos de menors eren prou creïbles com per haver-lo interrogat, segons una investigació de la Policia del comtat de Wiltshire (centre d'Anglaterra).

Les forces de l'ordre van puntualitzar que la investigació no s'ha centrat a establir la culpabilitat o innocència de Heath -primer ministre entre 1970 i 1974-, ja que no és política de la fiscalia presentar càrrecs sobre un sospitós que és mort en no haver-hi possibilitat d'un procés judicial.

L'objectiu de la investigació, coneguda com a Operació Conifer i que va durar dos anys, era establir si hi havia suficients proves per haver interrogat l'antic primer ministre, que va ser diputat conservador per la circumscripció anglesa de Bexley. Les denúncies contra Heath -que ostentava el títol de Sir i va morir als 89 anys- estaven centrades concretament en set casos, entre ells la violació d'un nen de 11 anys i les agressions sexuals a un menor de 10.