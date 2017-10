El govern espanyol lamenta els ferits per les càrregues

Per primer cop des de l'1-O, un membre del govern de Mariano Rajoy ha lamentat les càrregues policials durant el referèndum, que van deixar un balanç de quasi 900 ferits. Durant el Consell de Ministres, i a preguntes d'una periodista que els demanava expressament si demanaven perdó pel fets, el portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, ha lamentat que hi hagués "persones perjudicades".

"Els agents complien un mandat que anava dirigit a retirar les urnes, si va haver-hi incidents i hi ha persones que van resultar perjudicades evidentment tots ho sentim", ha declarat. Aquest matí, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, també ha demanat disculpes per les càrregues, tot i n'ha responsabilitzat el Govern.

El portaveu del govern ha justificat, però, l'ampli desplegament de les forces i cossos de seguretat de l'Estat per impedir el referèndum. "Tots sabem que van anar amb un mandat del jutge per impedir una votació il·legal", ha manifestat. A més, ha apuntat als Mossos com a responsables de no haver col·laborat per considerar que "no van dur a terme la tasca encarregada pel jutge".

Defensa, però, que l'actuació policial es va dirigir "contra la votació i no contra les persones". Ara bé, afegeix –en condicional- un gest cap a les víctimes. "Si hi haguessin persones que van patir les conseqüències és quelcom que tots lamentem", ha manifestat. El portaveu del govern, però, també ha posat en dubte els testimonis d'algunes persones que van denunciar agressions "i que resulta que després no eren". A més, ha minimitzar les dades de ferits subratllant que "només hi ha una persona hospitalitzada".