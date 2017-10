El jutge del cas Púnica crida a declarar com a imputat l'alcalde de Brunete

El jutge del cas Púnica García Castellón va citar com a imputat l'alcalde de la localitat madrilenya de Brunete, Borja Gutiérrez, del PP, per possibles delictes contra l'administració pública en el contracte d'eficiència energètica de la seva localitat amb l'empresa Cofely. El jutge va citar Gutiérrez en una providència en què també cridava a declarar com a investigat l'exdirector general d'Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid Carlos López Jimeno, en el seu cas per sis contractes d'eficiència energètica de col·legis públics d'Alcalá de Henares que van ser adjudicats a la mateixa multinacional.

La Fiscalia Anticorrupció havia sol·licitat la citació de tots dos, que han estat cridats a declarar el 9 d'octubre. A Gutiérrez, Anticorrupció l'acusa d'intentar arreglar un contracte amb l'empresa a canvi del pagament d'una enquesta electoral valorada en 8.000 euros.

Per la seva banda, fonts municipals van afirmar que «no hi ha cap tipus de contracte amb Cofely», sinó que es tracta d'un «document intern» de tècnics de l'Ajuntament que ni va arribar a la comissió informativa i en què Gutiérrez «no va tenir res a veure». Les mateixes fonts van afegir que el primer edil de Brunete oferirà la seva màxima col·laboració amb la justícia.

Per aquest mateix suposat tripijoc, el jutge va citar a declarar el dia 10 l'edil de Noves Tecnologies d'aquest municipi, Cristina Gil, i el pare d'aquesta i secretari general del PP a la localitat, José Gil.