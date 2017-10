Múrcia es queda dos dies sense connexió ferroviària per bretolades

Alguns dels danys a les vies fèrries que passen per Múrcia.

La ciutat de Múrcia va viure ahir la seva segona jornada sense connexions ferroviàries per les importants destrosses causades a les vies durant les manifestacions a favor del soterrament de la línia fèrria i en contra de la circulació en superfície, encara que sigui de forma provisional, de la futura línia de l'AVE i de la resta de trens. L'administrador d'infraestructures Adif va detallar els nombrosos danys en màquines, vies i sistemes de seguretat que van paralitzar la nit de dimarts la circulació en envair la plataforma un grup de joves radicals, infiltrats entre els veïns, que encara no han estat identificats ni detinguts per la Policia.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va instar la Plataforma Prosoterrament a «aturar l'espiral de violència» dels últims dies davant el risc que la contractista de les obres no pugui executar-les i abandoni el projecte. Segons el ministre, Adif ha rebut una comunicació de l'empresa concessionària advertint de les dificultats que està trobant per executar el soterrament de la línia fèrria i, segons seva opinió, si es produeix l'abandonament de l'empresa estaria en risc el propi projecte perquè «a ningú se li acudiria tornar a contractar el soterrament quan ha estat impossible fer-lo».

Els actes vandàlics van afectar el tram comprès entre l'estació murciana del Carmen i El Reguerón, fet que va repercutir en les connexions amb Alacant, Cartagena, Madrid i Barcelona.

Renfe va establir un pla de transport alternatiu per carretera per donar servei als viatgers d'aquestes línies de rodalies, mitjana i llarga distància, que es mantindrà mentre segueixin els treballs de reparació i neteja de les vies.

Entre d'altres danys, s'han comptabilitzat 20 subjeccions cremades com a conseqüència de contenidors cremant, quinze travesses danyades també pel foc, diferents senyals de limitació de via arrencats i més de 600 metres de tanca i panells posats sobre la via.