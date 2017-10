Nacho Escartín, escollit nou secretari general de Podem a l'Aragó

El diputat autonòmic Nacho Escartín va ser elegit en les primàries de Podem com a nou secretari general del partit a l'Aragó, amb gairebé el 60 per cent dels vots, en substitució de Pablo Echenique. Escartín va aconseguir un total de 937 vots, que suposen un percentatge del 59,34 dels 1.579 vots emesos per les bases del partit a l'Aragó. La seva principal rival per dirigir la formació, la també diputada Erika Sanz, va rebre 555 vots favorables, un 35,15 per cent, mentre que el tercer candidat, Alfredo Casal, en va rebre 87, que suposen un 5,51 per cent.